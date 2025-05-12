В Госдуме рассказали, как россиянам увеличить страховую пенсию по старости

Россияне смогут увеличить размер страховой пенсии по старости, если сформируют добровольные пенсионные накопления. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, данная программа предусматривает софинансирование от государства. Помимо этого, содействие оказывают и многие работодатели. Депутат отметила, что увеличить выплату можно и в том случае, если продолжить работать после наступления возраста выхода на пенсию.

«Если человек решил продолжать работать после наступления пенсионного возраста, он может увеличить свою пенсию в течение пяти лет работы почти на 40%», — уточнила Бессараб.

Она уточнила, что в этом случае россияне могут работать и получать пенсию или увеличивать коэффициенты и фиксированную часть своей будущей выплаты, если отсрочат ее получение.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) до этого говорил, что работающие пенсионеры получат автоматический перерасчет страховой пенсии в августе 2025 года, если за них в 2024 году уплачивались страховые взносы. Размер прибавки составит до 437 рублей.

Ранее в Госдуме напомнили, кому повысят пенсии до конца года.