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В Госдуме рассказали, как россиянам увеличить страховую пенсию по старости

Депутат Бессараб: россияне могут увеличить страховую пенсию по старости
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут увеличить размер страховой пенсии по старости, если сформируют добровольные пенсионные накопления. Об этом «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, данная программа предусматривает софинансирование от государства. Помимо этого, содействие оказывают и многие работодатели. Депутат отметила, что увеличить выплату можно и в том случае, если продолжить работать после наступления возраста выхода на пенсию.

«Если человек решил продолжать работать после наступления пенсионного возраста, он может увеличить свою пенсию в течение пяти лет работы почти на 40%», — уточнила Бессараб.

Она уточнила, что в этом случае россияне могут работать и получать пенсию или увеличивать коэффициенты и фиксированную часть своей будущей выплаты, если отсрочат ее получение.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) до этого говорил, что работающие пенсионеры получат автоматический перерасчет страховой пенсии в августе 2025 года, если за них в 2024 году уплачивались страховые взносы. Размер прибавки составит до 437 рублей.

Ранее в Госдуме напомнили, кому повысят пенсии до конца года.

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