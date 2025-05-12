Россиянам рассказали, когда появится намек на майское тепло

К концу этой недели в Россию вернется теплая погода, сообщил «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас погода отстает от климатической нормы и больше соответствует первой трети апреля. В первые три ночи после майских праздников столбик термометра покажет 0°C или опустится ниже. Днем температура будет колебаться в диапазоне от 8°C до 13°C, а в столице ожидается около 10°C. Затем благодаря перемещению воздушных масс с юго-запада и запада станет немного теплее.

«В четверг ночные температуры от 2 до 7°C, а дневные от 13 до 18°C. Но и такая температура на 3-4°C ниже нормы. Это холодная погода для середины мая», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в пятницу и субботу можно ждать 15°C, а на юге страны — 18°C. Эти значения тоже ниже нормы на 2°C, но все равно позволяют говорить о наступлении майской погоды.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об «осенней» погоде после праздников. Он сообщил, что будет пасмурно и холодно, а в понедельник, 12 мая, в столице может пойти мокрый снег.

Ранее москвичам рекомендовали выезжать только на зимней резине.