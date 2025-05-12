Россиянин разозлился на сожительницу, облил ее обезжиривателем и поджег

В Дзержинске Нижегородской области сотрудница полиции спасла соседку, которая пострадала от действий сожителя. Мужчина облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег, пострадавшая с сильными ожогами попала в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.
Инцидент произошел 14 апреля 2025 года в одной из квартир дома по улице Строителей. По словам сотрудницы полиции Ольги Ефимовой, в тот вечер она была дома, и услышала сильный стук в дверь. На пороге ее ждала обеспокоенная соседка: женщина рассказала, что услышала сильный хлопок в соседней квартире, где проживает молодая пара, а затем почувствовала запах гари.
Ефимова приняла решение зайти в квартиру, где произошло предполагаемое ЧП, чтобы оценить обстановку.
«В квартире было сильное задымление. В ванной находилась соседка, которая просила о помощи. На вопрос «что произошло», она ответила, что гражданин, который с ней проживает, облил ее раствором и поджег», — поделилась сотрудница МВД.
После этого Ефимова позвонила в экстренные службы, а также эвакуировала из дома жильцов.
Нападавший на сожительницу мужчина вел себя агрессивно по отношению к соседям. 36-летняя пострадавшая была госпитализирована с 60% ожогов тела, ее удалось спасти.
Нападавший пояснил, что инцидент произошел из-за скандала. Он хотел, чтобы сожительница замолчала, поэтому облил ее обезжиривателем и поджег. Возбуждено уголовное дело о покушении на расправу с особой жестокостью.
Ранее петербуржец, обливший сожительницу и ее дочь бензином, пытался скрыть следы.