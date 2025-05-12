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Россиянин разозлился на сожительницу, облил ее обезжиривателем и поджег

В Дзержинске мужчина разозлился на сожительницу и поджег ее
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ГУ МВД России по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области сотрудница полиции спасла соседку, которая пострадала от действий сожителя. Мужчина облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджег, пострадавшая с сильными ожогами попала в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 14 апреля 2025 года в одной из квартир дома по улице Строителей. По словам сотрудницы полиции Ольги Ефимовой, в тот вечер она была дома, и услышала сильный стук в дверь. На пороге ее ждала обеспокоенная соседка: женщина рассказала, что услышала сильный хлопок в соседней квартире, где проживает молодая пара, а затем почувствовала запах гари.

Ефимова приняла решение зайти в квартиру, где произошло предполагаемое ЧП, чтобы оценить обстановку.

«В квартире было сильное задымление. В ванной находилась соседка, которая просила о помощи. На вопрос «что произошло», она ответила, что гражданин, который с ней проживает, облил ее раствором и поджег», — поделилась сотрудница МВД.

После этого Ефимова позвонила в экстренные службы, а также эвакуировала из дома жильцов.

Нападавший на сожительницу мужчина вел себя агрессивно по отношению к соседям. 36-летняя пострадавшая была госпитализирована с 60% ожогов тела, ее удалось спасти.

Нападавший пояснил, что инцидент произошел из-за скандала. Он хотел, чтобы сожительница замолчала, поэтому облил ее обезжиривателем и поджег. Возбуждено уголовное дело о покушении на расправу с особой жестокостью.

Ранее петербуржец, обливший сожительницу и ее дочь бензином, пытался скрыть следы.

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