Россиянин облил экс-сожительницу и ее дочь бензином и угрожал поджечь

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в угрозе жизни сожительницы и ее дочери. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, все произошло 29 июня 2024 года в одной из квартир дома 36 по улице Пограничника Гарькавого. 51-летний петербуржец, поссорившись с бывшей сожительницей, так разозлился на нее, что достал из кладовки канистру с бензином, облил вещи в прихожей, женщину и ее взрослую дочь горючим, после чего угрожал поджечь их. Одна из женщин позвонила в полицию.

Пока на место ЧП ехал наряд правоохранительных органов, мужчина попытался скрыть следы преступления: он взял лейку для цветов и попытался разбавить бензин водой.

Уголовное дело с обвинительным приговором в отношении петербуржца вскоре рассмотрит Красносельский районный суд города.

Ранее в Амурской области мужчина поджег сожительницу и получил 18 лет колонии.