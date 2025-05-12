Прокуратура Казахстана рассказала о расследовании авиакатастрофы близ Актау

Следствие по крушению самолета авиакомпании Azerbaijan Аirlines у города Актау ведется по статье нарушение правил безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру Казахстана.

«Главной транспортной прокуратурой продолжается досудебное расследование №247704031000135 по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила <...>», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Грозный из Баку, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

19 февраля вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что окончательный отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау представят до декабря 2025 года.

Ранее в Лапландии упал финский истребитель.