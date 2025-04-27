Учителя из Братска, поставившие четвероклассницу на колени, уволены

В Братске уволили педагогов, поставивших школьницу на колени в классе

Двое учителей школы №5, унижавшие ребенка, лишились работы, в образовательном учреждении проводится проверка. Об этом сообщает портал IrkCity.

Инцидент, произошедший в школе, прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева. Омбудсмен сообщила, что подобное поведение педагогов недопустимо. Учителя уволены, в школе проводится проверка.

«Никакие эмоции, никакие сложности не дают права унижать детей. Такие инциденты требуют самой строгой реакции и реальных выводов: в кадровой политике, в контроле за атмосферой в учебных заведениях, в воспитании ответственности педагогов», — пояснила Афанасьева.

Напомним, конфликт произошел из-за детской ссоры. Ученики нарисовали портрет одной из учениц и подписали его нецензурными словами, четвероклассница порвала рисунок, за что получила замечание от педагога. Плохое настроение школьницы после наказания заметила старшая сестра. Она спросила у педагога, за что та наказала девочку. Уже на следующем уроке другой учитель якобы устроила разборки и спросила у класса, чья сестра приходила жаловаться, и заставила четвероклассницу встать на колени перед другими учениками.

Ранее девятиклассник ударил учителя физкультуры во время урока в карельской школе.