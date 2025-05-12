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В США учительницу приговорили к колонии за изнасилования шестиклассников

В США экс-учительницу приговорили к 30 годам тюрьмы за насилие над учениками
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Shutterstock

В Сан-Диего бывшую учительницу Жаклин Ма приговорили к 30 годам колонии за сексуальное насилие над учениками шестого класса. Об этом сообщает The San Diego Union Tribune.

«Приговор был частью сделки, которую 36-летняя Жаклин Ма заключила 5 февраля, признав себя виновной по двум пунктам обвинения в совершении развратных действий с применением насилия в отношении ребенка младше 14 лет, а также сознавшись в совершении развратных действий с ребенком младше 14 лет», — говорится в статье.

В материале говорится, что женщина признала себя виновной в хранении порнографических материалов, содержащих изображения детей. В прокуратуре говорится, что учительница «ухаживала» за мальчиками, уделяла им особое внимание и выполняла за них домашние задания.

В зале суда женщина раскаялась, сказав, что она воспользовалась своей властью, контролировала и обманывала детей.

До этого учительница из США стала фигуранткой судебных разбирательств после того, как бывший ученик обвинил ее в насилии. Пострадавший обратился в полицию около двух месяцев назад. По его словам, 43-летняя бывшая учительница из Висконсина несколько раз надругалась над ним, когда он учился в старшей школе.

Ранее в Индии стоматолог дал пациентке на приеме успокоительное и изнасиловал ее.

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