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Учительница изнасиловала школьника в своей машине на парковке

В США учительница совращала ученика в своей машине на парковке
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Shutterstock

Учительница из США стала фигуранткой судебных разбирательств после того, как бывший ученик обвинил ее в насилии. Об этом сообщает Fox News.

Пострадавший обратился в полицию около двух месяцев назад. По его словам, 43-летняя бывшая учительница из Висконсина несколько раз надругалась над ним, когда он учился в старшей школе.

Впервые она изнасиловала заявителя в машине, на переполненной парковке, впоследствии соитие происходило еще несколько раз, в подобных обстоятельствах. Все встречи происходили в период с сентября 2017 года по январь 2018-го, но пострадавший рассказал об этом только сейчас.

Сама педагог заявила, что не помнит, чтобы была с учеником на переполненной парковке и в целом «не спала с пострадавшим».

Женщину обвинили в трех эпизодах, ее арестовали, педагог содержится под залогом в размере $50 тысяч (более 400 тысяч рублей).

По словам местных властей, арестованная уже не работает в школе. В учреждении, где якобы познакомилась с учеником, она трудилась с конца августа 2016 года по 9 февраля 2018-го. Известно, что в этот период каких-либо сообщений о «ненадлежащем контакте с учениками» не поступало.

Ранее в Индии стоматолог дал пациентке на приеме успокоительное и изнасиловал ее.

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