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«Кошмарный дисбаланс»: в РФ выступили против закона о помехах скорой помощи

Автоэксперт Моржаретто: дорогу скорой помощи все уступают – идиотов не осталось
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В России не нужно принимать новый закон об ужесточении наказания за помехи проезду машинам скорой помощи на дорогах, так как за это уже грозит лишением прав и таких нарушителей осталось очень мало. Массовой проблемы в стране с этим нет, а жители устали путаться в многочисленных документах и новых правилах в сфере дорожного движения, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Я плохо отношусь к такой инициативе, потому что у нас правила дорожного движения напоминают уже какого-то ежа. Вносятся постоянно и без какой-то системы изменения», — убежден эксперт.

По его мнению, россияне «в растерянности», так как не успевают отслеживать законодательные инициативы. При этом сегодня наблюдается «кошмарный дисбаланс», так как за серьезные нарушения введены ерундовые штрафы, а за небольшие – чудовищно жесткие наказания, считает Моржаретто. В пример он привел проезд на красный свет, что считается опасным нарушением, за которое предусмотрен штраф в 1,5 тыс. рублей. При этом неправильная парковка автомобиля юрлица карается штрафом в 50 тыс. рублей, а это уже совсем не так опасно.

Что касается проезда машин скорой помощи, то нужно разбираться с тем, почему такие случаи еще происходят, но ужесточать наказание смысла нет, убежден автоэксперт.

«Мне кажется, что скорой помощи у нас уступают дорогу практически все, — добавил он. — Уже сейчас наказание серьезное, связанное с лишением прав, идиотов не осталось».

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. Так, в качестве наказания за нарушение предлагается ввести штраф от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.

Ранее медик объяснил, почему россияне не уступают дорогу врачам.

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