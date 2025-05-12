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«Принимают за обслугу»: медик объяснил, почему россияне не уступают дорогу врачам

Работник скорой Беляков: врачей принимают за обслугу и не уступают им дорогу
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Бригады скорой помощи российские водители воспринимают не как спасателей, а как обслуживающий персонал — это основная причина, по которой они отказываются уступать им дорогу, считает глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков. Главная проблема — именно в отношении к врачам, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Скорая помощь должна быть именно скорой и экстренной. Почему иногда не пропускают скорую? Потому что приучили людей, что это бесплатная услуга, нас расценивают не как спасателей, а как обслуживающий персонал. На дорогах к нам так и относятся. Это именно дело в отношении к врачам», — заявил Беляков.

При этом он отметил, что, хотя такие случаи с отказом пропускать врачей происходят не так часто, инициативу о наказании водителей за подобное нарушение нужно поддержать. Хотя лучше, по мнению специалиста, разобраться в самой системе скорой помощи. Так, например, нужно учитывать, что у водителей не всегда есть возможность пропустить скорую — если речь идет о пробке, объехать которую нет возможности. Раньше, к примеру, в Подмосковье можно было включить сирену и объехать пробку по встречной полосе — сегодня этому мешают разделители.

«На некоторых шоссе водители просто не могут уступить дорогу скорой, там однополосное движение, там хоть ори, ничего не поможет», — констатировал Беляков.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. Так, в качестве наказания за нарушение предлагается ввести штраф от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.

Ранее ивановец на машине не пропустил скорую, спешившую на помощь к его отцу.

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