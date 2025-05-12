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Совладелец «Охта групп» упал со второго этажа

Совладелец компании «Охта групп» Фастовский упал со второго этажа
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«Газета.Ru»

Совладелец компании «Охта групп» Александр Фастовский упал с высоты второго этажа в элитном ЖК «Парадный квартал». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Его доставили Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. У 83-летнего Фастовского диагностировали травмы головы, груди и живота.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В число учредителей «Охта групп» Фастовский вошел в 2022 году. К проектам компании относятся: клубный дом «Речка», жилые комплексы «Александровский», «Екатерининский» и «Приморский квартал».

10 мая четырехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил. Прибывшие на место медики госпитализировали его в крайне тяжелом состоянии, пострадавшему оказывают необходимую помощь. В причинах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.

Ранее пенсионерка выпала из окна дома в Петербурге при странных обстоятельствах.

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