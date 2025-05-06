Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка выпала из окна дома в Петербурге при странных обстоятельствах

Пожилая женщина упала с 5-го этажа дома в Петербурге и разбилась
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге пожилая женщина выпала из окна 5-го этажа при невыясненных обстоятельствах. Об этом стало известно 78.ru.

Несчастный случай произошел с 70-летней женщиной, проживавшей в доме на Индустриальном проспекте. Ее без признаков жизни обнаружил под окнами строения прохожий и немедленно сообщил в полицию.

Правоохранители выяснили, что в квартире пенсионерки находится ее 42-летний сын, имеющий несколько судимостей. Он заявил о своей непричастности к инциденту, но не смог внятно объяснить обстоятельства произошедшего.

В итоге мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел, обвинения подозреваемому пока не предъявили.

Ранее туристка упала с седьмого этажа отеля в бассейн и чудом выжила в Испании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами