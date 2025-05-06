Пенсионерка выпала из окна дома в Петербурге при странных обстоятельствах

В Санкт-Петербурге пожилая женщина выпала из окна 5-го этажа при невыясненных обстоятельствах. Об этом стало известно 78.ru.
Несчастный случай произошел с 70-летней женщиной, проживавшей в доме на Индустриальном проспекте. Ее без признаков жизни обнаружил под окнами строения прохожий и немедленно сообщил в полицию.
Правоохранители выяснили, что в квартире пенсионерки находится ее 42-летний сын, имеющий несколько судимостей. Он заявил о своей непричастности к инциденту, но не смог внятно объяснить обстоятельства произошедшего.
В итоге мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел, обвинения подозреваемому пока не предъявили.
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