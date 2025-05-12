Эксперт спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

Юань на текущей неделе будет торговаться в диапазоне 11–11,5 рубля. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, важное влияние на курс юаня оказывают новости по смягчению монетарной политики в Китае. Кроме того, денежную единицу КНР поддерживает тот факт, что золотовалютные резервы страны в апреле увеличились.

«Любые новости о переговорах между Китаем и США по взаимным тарифам могут вызвать повышенную волатильность китайской валюты», — добавил Тимошенко.

12 мая стало известно, что Китай и США договорились обоюдно заморозить применение тарифов в размере 24-процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период.

Представители двух стран провели в швейцарской Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором со стороны Китая выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов — министр финансов Скотт Бессент.

Ранее Путин рассказал, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах.