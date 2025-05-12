Над Омском летал вертолет, которым управлял пилот без прав

Пилота из Омска привлекли к ответственности за полеты на вертолете без прав

Частного пилота из Омской области привлекли к административной ответственности за управление вертолетом с нарушением закона. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в марте 2025 года мужчина нарушил федеральные авиационные правила и осуществил несколько полетов на вертолете типа ВО-105, хотя не имел права управления таким видом воздушного судна. Полеты проводились в Омске.

«По инициативе транспортной прокуратуры пилот привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им)», — говорится в заявлении.

В нем не уточняется, какое именно наказание было назначено мужчине. Однако данная статья предполагает наложение административного штрафа в размере от 2000 до 2500 рублей.

6 мая в Чукотском автономном округе экстренно сел вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, воздушное судно следовало по маршруту Марково — Анадырь. Однако по пути на борту сработал датчик падения давления масла, поэтому командир вертолета принял решение об отключении одного двигателя.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в Анадыре. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Ранее в КНР несколько человек пострадали при крушении вертолета.