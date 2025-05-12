В Казахстане рассказали о расследовании крушения самолета под Актау

Данные досудебного расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау не разглашаются. Об этом сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана, передает РИА Новости.

«В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. <...> В соответствии со статьей 201 УПК республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

19 февраля вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что окончательный отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау представят до декабря 2025 года.

Ранее в Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета.