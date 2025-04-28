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Иностранец пытался незаконно ввезти в Россию $30 тысяч в барсетке

В Иркутске иностранец пытался незаконно ввезти в РФ $30 тысяч в барсетке
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ФТС России

В Иркутске таможенники поймали 29-летнего иностранца, который пытался незаконно ввезти в РФ $30 тысяч в барсетке. Об этом сообщает ФТС России.

Таможенники в рамках выборочного контроля остановили в «зеленом» коридоре гражданина иностранного государства, у которого в барсетке обнаружили незадекларированные $30 тысяч. Мужчина прибыл из Узбекистана с суммой, эквивалентной 1,6 млн рублей. Он сообщил, что не знал о необходимости декларирования купюр.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Теперь иностранцу грозит наказание в виде штрафа в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или до двух лет ограничения свободы.

До этого иностранец пытался вывезти из России золотую цепь на 8,6 млн рублей и попался. Мужчина заявил, что это его личная вещь и он не знает ее стоимости.

Ранее китайская туристка спрятала в трусах бивни моржа и попалась на таможне.

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