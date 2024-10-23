Польза и вред фиников: сколько в них калорий и кому они противопоказаны Чем полезны финики и сколько их можно съесть в день

Финики — прекрасный источник питательных веществ и витаминов, также они быстро восполняют дефицит энергии. Этот продукт всегда ценился в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и сегодня адепты правильного питания по всему миру включают его в свой рацион. Подробнее о полезных свойствах фиников и противопоказаниях к употреблению — в материале «Газеты.Ru».

Финик: что это за плод и каким он бывает

Финики — это сладкие плоды финиковой пальмы, которая растет в регионах с теплым климатом, таких как Ближний Восток и Северная Африка. Продукт издревле ценили за его питательные свойства и способность долго храниться. Их можно есть как свежими, так и сушеными.

Существует множество сортов фиников, каждый из которых обладает уникальными вкусовыми и текстурными характеристиками. Один из самых популярных видов — Меджул. Эти фрукты крупные, мясистые, мягкие, с насыщенным карамельным вкусом. Их часто едят свежими, они идеально подходят для перекусов. В то время как сорт Деглет Нур отличается более твердой текстурой и легким медовым вкусом, что хорошо подходит для выпечки и кулинарии.

Еще один известный сорт, особенно популярный в Саудовской Аравии — Аджва. Эти пальмовые плоды темного цвета обладают мягкой текстурой и пряным сладким вкусом. Сорт Бархи отличается сладким кремовым вкусом в свежем виде, а в сушеном — плоды плотные и менее сочные. Заглул — это длинные финики с темно-красной кожицей и умеренной сладостью. Они популярны в Египте.

Сорт Хадрави известен своим медовым вкусом и плотной кожицей, его часто экспортируют, поскольку он хорошо хранится. В Ливии ценят финики сорта Саиди, обладающие насыщенным вкусом и нежной маслянистой мякотью. Сорт Халас также популярен в арабских странах. Его выбирают за карамельный вкус и умеренную сладость, благодаря чему его плоды — отличное дополнение к кофе. Финикам сорта Тури присущ ореховый привкус и плотная текстура. Они менее сладкие и подходят для выпечки или приготовления соусов и сиропов.

Энергетическая ценность фиников

Энергетическая ценность фиников, а также их состав по белкам, жирам и углеводам (БЖУ) могут варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания. Нутрициолог Александра Король в беседе с «Газетой.Ru» назвала усредненные показатели на 100 г продукта:

Энергетическая ценность:

калорийность фиников — около 280–300 ккал.

БЖУ:

белки: около 2–3 г;

жиры: около 0,2–0,5 г;

углеводы: около 70–75 г, из которых сахарозы — 60-65 г;

клетчатка: около 7–8 г.

close Gatot Adri/Shutterstock/FOTODOM

Чем полезны финики

Богаты питательными веществами

В финиках много витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья. В них присутствуют ретинол (A), тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), фолацин (B9), аскорбиновая кислота (витамин С), витамин D, витамин K, калий, кальций, магний, фосфор.

Улучшают пищеварение

В финиках высокое содержание клетчатки, которая способствует улучшению работы кишечника: предотвращая запоры и улучшая процессы пищеварения. Регулярное употребление фиников может снизить риск возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как синдром раздраженного кишечника.

Источник энергии

Природные сахара, такие как глюкоза, фруктоза и сахароза, делают финики быстрой и эффективной «заправкой» для организма. Они легко усваиваются, что обеспечивает мгновенное повышение уровня энергии. Это крайне полезно для людей, ведущих активный образ жизни, спортсменов или тех, кто нуждается в быстром восстановлении после физической нагрузки.

Поддерживают сердечно-сосудистую систему

Калий и магний в финиках играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Калий помогает регулировать артериальное давление, уменьшая риск гипертонии и сердечных заболеваний. Магний способствует расслаблению сосудов, улучшая кровоток и предотвращая сердечные приступы.

Способствуют укреплению костей

Минералы, такие как кальций, фосфор и магний, помогают укреплять кости и поддерживать их плотность. Эти элементы необходимы для правильного формирования костной ткани и профилактики заболеваний, таких как остеопороз. Регулярное употребление фиников поддерживает здоровье костной системы, особенно в зрелом возрасте.

Содержат антиоксиданты

Финики богаты антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного стресса. Среди них флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы старения. Они также играют важную роль в профилактике заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых.

Улучшают работу нервной системы

Витамины группы B, особенно B6, способствуют улучшению когнитивных функций и нормальной работе нервной системы. Они участвуют в синтезе нейромедиаторов, которые отвечают за передачу нервных импульсов. Употребление фиников может улучшить настроение, снизить уровень стресса и поддержать умственную активность.

Укрепляют иммунитет

Финики содержат витамины и минералы, которые поддерживают работу иммунной системы. Антиоксиданты и витамин C помогают организму бороться с инфекциями и воспалениями, снижая риск вирусных и бактериальных заболеваний. Доказано, что финики обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Постоянное употребление фиников может укрепить естественные защитные силы организма.

Поддерживают здоровье кожи

Антиоксиданты, такие как флавоноиды и витамин A, способствуют улучшению состояния кожи. Они защищают клетки кожи от повреждений, замедляют процессы старения и способствуют регенерации. Витамины также стимулируют выработку коллагена, улучшая эластичность и упругость кожи, что делает ее более здоровой и сияющей.

Вредные свойства фиников

Несмотря на множество полезных свойств, финики могут нанести вред организму, особенно при чрезмерном употреблении или наличии определенных заболеваний.

Высокое содержание сахара

Финики содержат большое количество природных сахаров — глюкозы, фруктозы и сахарозы. Хотя они обеспечивают организм быстрой энергией, чрезмерное употребление плодов финиковой пальмы может повысить уровень сахара в крови. Это особенно опасно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему.

close Angel House Studio/Shutterstock/FOTODOM

Финики — простые углеводы. Они имеют высокий гликемический индекс, избыток которого может привести к повышенному уровню сахара в крови, а значит людям, у которых есть диагноз сахарный диабет, стоит избегать данного продукта. Александра Король Нутрициолог

Кроме того, из-за высокого содержания сахара и липкой текстуры они могут способствовать образованию зубного налета и кариеса. Остатки фиников легко застревают между зубами, что может стать причиной проблем с зубной эмалью, если не уделять достаточного внимания гигиене полости рта после их употребления.

Высокая калорийность

Из-за высокой калорийности чрезмерное употребление фиников может способствовать набору веса. Следует учитывать их калорийность, есть в умеренных количествах.

Могут вызывать аллергические реакции

У некоторых людей финики могут вызывать аллергические реакции, которые проявляются в виде кожных высыпаний, зуда или отеков. Это связано с индивидуальной непереносимостью некоторых компонентов плодов, а также возможными добавками или обработкой фиников в процессе хранения.

Проблемы с пищеварением

Хотя финики полезны для пищеварительной системы благодаря клетчатке, их чрезмерное употребление может обернуться вздутием, газами и диареей. Внимательным нужно быть людям с чувствительным желудком или тем, кто не привык к большому количеству клетчатки в рационе.

Сульфаты в обработанных финиках

Часть производителей добавляет сульфаты в финики для увеличения срока их хранения и предотвращения потемнения. Люди с чувствительностью к этому компоненту могут ощущать головные боли. Кроме того, у некоторых возникают кожные высыпания или проблемы с дыханием. Поэтому важно выбирать натуральные необработанные финики.

Обострение хронических заболеваний

Людям с хроническими заболеваниями, такими как подагра и мочекаменная болезнь, следует быть осторожными с финиками из-за высокого содержания оксалатов. Эти вещества могут способствовать образованию камней в почках или обострению проблем со здоровьем.

Способы использования фиников

Закуски и перекусы. Финики — быстрый и полезный перекус, который не требует дополнительной готовки. Они хорошо сочетаются с орехами, семенами и другими сухофруктами, составляя основу полезных миксов или энергетических батончиков.

Начинка для выпечки. Плоды можно использовать в качестве начинки для выпечки — в пирогах, булочках и печенье. Их вкус идеально подходит для создания натуральных сладостей без добавления сахара. А финиковую пасту можно добавлять в тесто для маффинов, кексов или даже хлеба.

Натуральный подсластитель. Финики — отличная замена сахару в различных рецептах. Из них легко приготовить финиковый сироп, который можно добавлять в каши, смузи, десерты и напитки.

Добавка в каши и мюсли. Эти фрукты в сухом или свежем виде можно нарезать и добавлять в утренние каши, гранолу или мюсли. Они придают блюдам сладость и насыщенный вкус, а также обеспечивают дополнительное количество клетчатки и питательных веществ.

Приготовление смузи. Финики можно добавлять в смузи для придания им естественной сладости и густой текстуры. Они отлично сочетаются с бананами, ореховым молоком, авокадо и другими фруктами, придавая напитку мягкость и кремовость.

Салаты и закуски. Нарезанные плоды можно добавлять в различные салаты, особенно те, что содержат орехи, зелень и сыр. Они создают интересный контраст сладости и соленого вкуса, делая блюда более насыщенными. Например, финики часто кладут в салаты с козьим сыром, рукколой и орехами.

Соусы и пасты. Финиковая паста используется как сладкая начинка для десертов или как добавка к блинам и тостам. Также можно приготовить соус из пальмовых плодов с добавлением орехов, который будет отличной заправкой для фруктовых и некоторых овощных салатов.

Фаршированные финики. Их можно начинить орехами (например, миндалем или грецкими орехами), сыром (козьим, сливочным или с плесенью) или даже обернуть в бекон и запечь. Такие фаршированные плоды становятся идеальной закуской для вечеринок.

Восточные блюда. Финики часто используют для приготовления в традиционных восточных рецептах: кускус, таджин и другие блюда. Они придают характерную сладость и делают блюда более экзотичными. Также их можно добавлять в плов — они придадут ему особый вкус.

Напитки. Финики добавляют в компоты, морсы и даже кофейные напитки для придания сладости и насыщенного вкуса. Финиковый сироп может стать основой для прохладительных коктейлей и алкогольных напитков.

Рекомендации по употреблению фиников

Финики — это питательный и полезный продукт, но для их безопасного употребления важно соблюдать умеренность и учитывать особенности организма. Оптимальной нормой считается 4–6 фиников в день. Это количество обеспечивает организм энергией и необходимыми веществами без риска избыточного потребления сахара и калорий.

Важно понимать, что правильное питание включает в себя белки, жиры и углеводы. Финики рекомендуется употреблять в качестве десерта, например, добавить их в творог — источник белка и жиров. Прекрасным десертом могут быть орехи и финики. Полезно добавлять финики в выпечку. Таким образом мы получаем природный сладкий вкус, притом без сахара. Норма фиников — приблизительно 30–50 г в день. Александра Король Нутрициолог

Людям с диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию следует ограничить употребление фиников до 1–2 штук в день, сочетая их с продуктами, богатыми клетчаткой и белком, такими как орехи, чтобы замедлить усвоение сахара. Важно выбирать натуральные финики без добавления консервантов и сахара, так как обработанные плоды могут содержать сульфаты, которые вызывают аллергические реакции.

Финики лучше употреблять в первой половине дня, когда организму требуется больше энергии — например, в качестве перекуса перед или после тренировки. Это помогает быстро восполнить запасы энергии благодаря высокому содержанию углеводов. Поскольку плоды богаты клетчаткой, при их употреблении важно пить достаточно воды, чтобы избежать вздутия и других проблем с пищеварением.

Не стоит есть финики вечером или на ночь, так как это может способствовать повышенной активности и нарушению сна. Для маленьких детей (младше 6 лет) финики также могут быть полезными, но их следует давать в измельченном виде, чтобы избежать риска удушья.

close PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать качественные финики

При выборе фиников важно обращать внимание на несколько ключевых факторов, чтобы приобрести качественный продукт. Начнем с внешнего вида: хорошие финики должны иметь насыщенный темно-коричневый или карамельный цвет — в зависимости от сорта. У хорошего плода однородная окраска без пятен.

Кожица должна быть целой, слегка блестящей, с небольшим количеством трещин. Если на поверхности видны кристаллы сахара — это признак того, что финики хранились неправильно или пересохли. Оптимальная текстура фиников — мягкая, но упругая, без липкости. Если они клейковаты, это может указывать на обработку сиропом.

Запах фиников должен быть сладким и приятным, без признаков кислого или затхлого аромата. Если вы почувствовали любые горькие нотки, то это говорит о порче продукта. В целом предпочтительнее выбирать финики с косточкой , так как они проходят минимальную обработку.

Важен и выбор страны происхождения — качественные финики часто поступают из Саудовской Аравии, Ирана, Туниса, Алжира и Израиля. Всегда проверяйте состав на упаковке: выбирайте финики без добавления сахара, консервантов и сульфатов, которые могут ухудшить качество и вызвать аллергию.

Финики на развес лучше покупать в чистых и закрытых контейнерах, так как это позволяет оценить их качество на месте. Если вы предпочитаете упакованные продукты, выбирайте финики в вакуумной упаковке — она сохраняет свежесть плодов и защищает от внешних воздействий.

Также стоит учитывать размер фиников: крупные, например сорт Меджул, более мясистые и сочные, в то время как мелкие сорта могут быть суше. Среди популярных сортов также выделяются Деглет Нур с более твердой текстурой и медовым вкусом и Аджву — мягкие и сладкие финики.