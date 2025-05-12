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По делу об избиении Юлии Ван Михаилом Хубутией не понадобилась дактилоскопия

Адвокат Жорин: дактилоскопия по делу Хубутии об избиении Юлии Ван не потребовалась
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-министра торговли Московской области и бизнесмена Михаила Хубутии, сообщил ТАСС, что снятие отпечатков в рамках предварительного следствия по уголовному делу об избиении бывшей подруги Хубутии Юлии Ван не понадобилось.

Он добавил, что все первоначальные следственные действия по этому делу произведены незамедлительно и в полном объеме. Правоохранители детально осмотрели место происшествия.

«Снятия отпечатков пальцев Михаила Хубутия следствию не требовалось, так как факт его постоянного пребывания в доме является очевидным, в связи с чем факт нахождения его отпечатков пальцев в доме также очевиден», — поделился Жорин.

25 апреля Ван обвинила Хубутию в нападении. По данным Telegram-канала Mash, мужчина якобы угрожал возлюбленной после того, как они расстались. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка, а саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу.

По данным Telegram-канала, Хубутия напал на бывшую партнершу с топором, после чего скрылся. Пострадавшая попала в больницу с переломами ног и серьезной кровопотерей. Сам экс-министр опроверг информацию об избиении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция организовала проверку после сообщений о нападении на бывшую экс-министра Хубутия.

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