«Он пришел с топором»: бывшая возлюбленная обвинила экс-министра торговли Подмосковья в избиении

Бывшая девушка экс-министра торговли Подмосковья и бизнесмена Михаила Хубутии Юлия Ван обвинила его в нападении. По ее словам, мужчина ворвался в дом, избил ее и ударил топором. Окровавленная, она сумела позвать на помощь, и к приезду силовиков Хубутии в доме уже не было. При этом няня, находившаяся на месте ЧП, бизнесмена не видела. Путанные показания дала и сама Ван. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Он избил меня, я вся в крови»

Владелица чайного дома Van Tea Юлия Ван, состоявшая в отношениях с бывшим министром торговли Подмосковья Михаилом Хубутией, записала видео. Девушка была вся в крови и жаловалась на экс-возлюбленного.

«Он избил меня, я вся в крови, Миша, Михаил Хубутия, он меня избил. Он пришел с топором, избил меня, руки все порезаны, все ноги побиты», — заявила она.

На видео также попала спальня девушки с запятнанным кровью полом. Как сообщил Telegram-канал Baza, в тот момент дома находилась няня, она и вызвала полицию.

По словам потерпевшей, отношения с Хубутией у нее испортились в конце прошлого года. Ван захотела уйти, а бизнесмен якобы стал угрожать, что сдаст ее в психиатрическую больницу и заберет общего ребенка.

«Когда полиция приехала в дом к Ван, Хубутии уже не было. Девушку госпитализировали — когда за ней приехала скорая, Юлия была вся в крови», — добавили журналисты.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Юлию Ван госпитализировали с тяжелыми травмами. Факт нападения подтвердили близкие пострадавшей. По данным издания, бизнесмен напал на бывшую девушку накануне вечером в ее доме в Трехгорке (Одинцовский округ).

«Он приехал в дом, зашел к ней в спальню, откуда начали доноситься крики. Через какое-то время окровавленная Юлия смогла выбежать из комнаты и позвать на помощь няню. Та дозвонилась до сотрудников полиции и родственников. Когда они прибыли на место, Хубутии уже не было в доме», — уточнили журналисты.

Родственники Ван добавили, что она находилась «практически без сознания». В интервью РЕН ТВ пострадавшая рассказала, что хочет для него справедливого наказания. Она добавила, что Хубутия хотел добиться возобновления отношений, а после разрыва не переставал звонить ей.

«Я требовала оставить меня в покое. Я говорила, что мне не нужны деньги, то есть он полностью оставил меня без средств. Он каждый день меня «кошмарил», угрожал мне», — добавила она.

Путаница в показаниях

Однако позже в деле о нападении на Юлию Ван появились странные подробности, сообщил Telegram-канал Baza. Как отметили журналисты, никто кроме самой пострадавшей Михаила Хубутию в доме не видел, в то же время знакомым девушка рассказывала разные версии произошедшего.

По данным Baza, находившаяся накануне вечером в доме Юлии Ван няня не слышала звуков борьбы и шума. Она рассказала полицейским, что окровавленная девушка сама пришла к ней в комнату и попросила вызвать скорую помощь. Няня добавила, что не слышала и голоса Хубутии — ни до, ни после нападения.

Юлия Ван дала путаные показания о случившемся. На видео сразу после нападения она заявила, что бывший возлюбленный ударил ее топором, а уже няне она рассказала, что Хубутия якобы орудовал молотком. Подругам потерпевшая заявила, что мужчина набросился на нее с ножом, уточнила Baza.

«По словам источников, когда за Юлией приехала скорая, она попросила медиков сфотографировать ее. Няня рассказала, что ранее никогда не замечала агрессии со стороны Михаила и никаких предпосылок для нападения не было», — добавили журналисты.

Реакция на обвинения

Михаил Хубутия в беседе с РЕН ТВ назвал «бредом» обвинения в избиении.

«Бред собачий... Я вообще не в Москве», — подчеркнул он.

В МВД Московской области организовали проверку.

«В дежурную часть Немчиновского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому г.о. из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована гражданка 1995 г. р. В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — уточнили в ведомстве.

Михаила Хубутию считают одним из основателей российского оружейного бизнеса. Бизнесмену 58 лет, он родился в грузинском городе Зугдиди, получил в Москве два высших образования. В 1994 году открыл компанию «Кольчуга», развивал сеть оружейных магазинов в столице России. Спустя пять лет его назначили главой минторговли Подмосковья, где он работал до 2001 года. После этого перешел на другую работу: стал замруководителя департамента Госторгинспекции внутренней торговли и общественного питания Минэкономразвития России. От предыдущих браков у Михаила Хубутии двое сыновей, один из них погиб в 2018 году. Бизнесмену принадлежит сигарный клуб «Варварка 3» в Москве, апарт-отель «Волга» на Большой Спасской.