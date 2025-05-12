Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина сыграла свадьбу и обнаружила у супруга четыре тайных жены

В Индии женщина обнаружила у супруга-полицейского четыре тайных жены
close
Pixabay

В Индии местной жительнице после замужества открылась неприятная правда о супруге. Женщина утверждает, что уличила мужа в многоженстве. Об этом сообщает News9Live.

По информации СМИ, учительница из города Музаффарнагар (штат Уттар-Прадеш) подала жалобу в правоохранительные органы на супруга-полицейского. В своем заявлении она указала, что вышла замуж за работника полиции Рахула Кумара. Вскоре после церемонии, по ее словам, супруг начал проявлять к ней агрессию. Он употреблял алкоголь и избивал потерпевшую. Одно из таких нападений, как уточнила заявительница, привело к выкидышу на третьем месяце беременности.

Вскоре после этого женщина узнала о том, что Кумар — многоженец. Педагог утверждает, что у мужчины, помимо нее, есть еще четыре жены, с каждой из которых он проходил церемонию бракосочетания. При этом, начиная новые отношения, старые он не расторгал. Потерпевшая отметила, что родители Кумара знают о его поведении и потворствуют ему.

Ранее в Индии 20-летний жених сбежал с матерью невесты за несколько дней до свадьбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами