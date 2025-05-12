Женщина сыграла свадьбу и обнаружила у супруга четыре тайных жены

В Индии местной жительнице после замужества открылась неприятная правда о супруге. Женщина утверждает, что уличила мужа в многоженстве. Об этом сообщает News9Live.

По информации СМИ, учительница из города Музаффарнагар (штат Уттар-Прадеш) подала жалобу в правоохранительные органы на супруга-полицейского. В своем заявлении она указала, что вышла замуж за работника полиции Рахула Кумара. Вскоре после церемонии, по ее словам, супруг начал проявлять к ней агрессию. Он употреблял алкоголь и избивал потерпевшую. Одно из таких нападений, как уточнила заявительница, привело к выкидышу на третьем месяце беременности.

Вскоре после этого женщина узнала о том, что Кумар — многоженец. Педагог утверждает, что у мужчины, помимо нее, есть еще четыре жены, с каждой из которых он проходил церемонию бракосочетания. При этом, начиная новые отношения, старые он не расторгал. Потерпевшая отметила, что родители Кумара знают о его поведении и потворствуют ему.

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