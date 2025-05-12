Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сельчанин отлупил палкой главу МВД России по Южной Осетии

«Сапа Цхинвал»: в Южной Осетии сельчанин отлупил главу МВД республики палкой
close
Depositphotos

В Южной Осетии 68-летний сельчанин отлупил палкой главу МВД России по республике Алана Гучмазова. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Цхинвал».

Инцидент произошел 10 мая в селе Хвце Дзауского района, когда глава МВД РФ по республике посетил населенный пункт во время рабочей поездки. Там находился буйный мужчина, которому руководитель ведомства сделал замечание и попросил не мешать другим.

После этого агрессор несколько раз ударил главу МВД России региона палкой по руке. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, его поместили в камеру временного заключения. По результатам медицинского освидетельствования стало известно, что в момент инцидента пенсионер был пьян.

До этого пьяный мужчина напал на главу российского села и устроил дебош в изоляторе. Он пробил стену камеры, оказавшись в соседнем помещении, где спал другой задержанный.

Ранее в Перми сотрудника минкульта оштрафовали за потасовку с министром.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами