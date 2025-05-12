Сельчанин отлупил палкой главу МВД России по Южной Осетии

В Южной Осетии 68-летний сельчанин отлупил палкой главу МВД России по республике Алана Гучмазова. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Цхинвал».

Инцидент произошел 10 мая в селе Хвце Дзауского района, когда глава МВД РФ по республике посетил населенный пункт во время рабочей поездки. Там находился буйный мужчина, которому руководитель ведомства сделал замечание и попросил не мешать другим.

После этого агрессор несколько раз ударил главу МВД России региона палкой по руке. Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, его поместили в камеру временного заключения. По результатам медицинского освидетельствования стало известно, что в момент инцидента пенсионер был пьян.

До этого пьяный мужчина напал на главу российского села и устроил дебош в изоляторе. Он пробил стену камеры, оказавшись в соседнем помещении, где спал другой задержанный.

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