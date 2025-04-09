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Пьяный мужчина напал на главу российского села и устроил дебош в изоляторе

В Якутии пьяный мужчина напал на сельского главу и устроил дебош в изоляторе
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Depositphotos

В Якутии 31-летний пьяный мужчина устроил дебош в изоляторе после нападения на сельского главу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Таттинском районе. Местная жительница сообщила в полицию, что трое мужчин ведут себя агрессивно по отношению к ее супругу, и одного из них в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции. Дебошир оказал неповиновение стражам порядка и повредил имущество в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 318 УК РФ, мужчину поместили под домашний арест.

РИА Новости сообщает, что фигурант перед задержанием напал на главу одного из сел. Когда его поместили в изолятор, мужчина устроил дебош и пробил стену камеры, оказавшись в соседнем помещении, где спал другой задержанный.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с ножом разгромил пекарню, заперся в туалете и сжег вещи.

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