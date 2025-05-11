Мэр Моисеев: в Кисловодске неизвестный поджег букву V на въездной стеле

В Кисловодске неизвестный поджег букву V на въездной стеле. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Произошедшее попало на камеру, мужчину ищут. На кадрах с места событий видно, как мужчина в капюшоне подходит к букве сзади, поливает ее зажигательной смесью и поджигает, после чего убегает.

«Все зафиксировала наша камера «Безопасного города». Поимка и наказание — дело времени. Как и в предыдущие разы, когда сжигали букву», — заявил Моисеев.

Сообщается, что на место происшествия прибыла оперативная группа.

По словам Моисеева, поджог тканевой буквы — это акт политической и исторической ненависти «ко всем нам». Политик выразил уверенность в том, что «скрытых врагов среди нас тоже всех уничтожат».

В полиции Ставрополья заявили, что по факту произошедшего может быть возбуждено уголовное дело.

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