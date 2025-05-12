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Россиянин поджег машину сотрудника ГАИ из мести и стал фигурантом уголовного дела

В Иркутской области мужчина отомстил сотруднику ГАИ и поджег его машину

В Иркутской области местный житель обозлился на сотрудника полиции, который привлек его к административной ответственности, и поджег его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Бодайбо 4 мая. Жители домов на центральной улице заметили, что припаркованная во дворе «Тойота Камри» загорелась. Они быстро потушили огонь, не позволив ему перекинуться на автомобили рядом. Позже выяснилось, что иномарка принадлежит руководителю городской Госавтоинспекции, машина загорелась в результате поджога.

С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили личность предполагаемого преступника, им оказался 38-летний горожанин.

Задержанный признался во вменяемом преступлении и рассказал, что совершил его, так как ранее сотрудник ДПС выписал ему штраф за нарушение правил дорожного движения, а именно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога» УК РФ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге женщина угнала у бывшего мужа машину из мести и попала под суд.

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