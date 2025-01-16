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Петербурженка угнала машину бывшего мужа, чтобы ему отомстить, и получила штраф

В Петербурге женщина угнала у бывшего мужа машину из месте и попала под суд
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге женщину оштрафовали за угон машины бывшего мужа, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В конце декабря Екатерина Саенко была остановлена сотрудниками полиции на Караваевской улице, когда находилась за рулем Toyota Camry. Прав у женщины при себе не оказалось, а на суде она пояснила, что водительское удостоверение никогда не получала.

Перед задержанием она много выпила и решила отмстить бывшему мужу, пришедшему навестить ребенка. Петербурженка забрала ключи от его машины, поехала кататься и попалась. Женщина призналась и раскаялась в содеянном, судья привлек ее к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

«От ареста Саенко спас ребенок. Суд назначил штраф в 30 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее белгородец избил водителя и угнал его автомобиль, потому что не хотел ждать автобус.

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