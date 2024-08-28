Мужчина выжил после того, как его 240 раз укусили осы

Мужчина из Англии выжил после того, как его 240 раз укусили осы, пишет Mirror. По словам британца, инцидент произошел на его фермерском поле.

Эндрю Пауэлл рассказал, что вышел из дома и отправился на фермерское поле, чтобы оценить обстановку, когда на него напали осы. Менее чем за минуту он был ужален около 240 раз. Джина, жена британца, отогнала ос с помощью ведер с холодной водой, после чего мужчина был доставлен в больницу.

Там ему ввели адреналин и морфин, чтобы стабилизировать его состояние. Оклемавшись, Эндрю описал свои ощущения.

«Я трясусь как лист, мое тело полно боли. Осы бросились на меня, и я побежал к дому так быстро, как только мог, но через несколько секунд они были на мне. Я чувствовал их в своих брюках. Они были везде», — вспоминает Пауэлл.

В больнице добавили, что Эндрю повезло, что его супруга не растерялась, иначе ситуация могла бы быть критической.

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