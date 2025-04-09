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Фитнес-тренер рассказал о пользе йоги для здоровья

Pravda.Ru: йога поможет улучшить психическое здоровье
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Йога поможет улучшить психическое и физическое здоровье, а также сформировать мышцы и снять напряжение. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на фитнес-тренера Колин Саидман Йи.

«Сделав йогу частью своей повседневной жизни, вы укрепите свои мышцы, снимете напряжение и успокоите свой разум, чтобы стать сильнее, спокойнее и удовлетвореннее», — отметили в сообщении.

Помимо этого, такие упражнения помогут улучшить равновесие и осанку, снизить стресс и улучшить самочувствие.

Врач-психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что регулярные прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, занятия йогой и стретчингом помогут преодолеть весеннюю усталость и слабость. Кроме того, по ее словам, полезны дыхательные практики, поскольку они помогают снять напряжение в мышцах и стабилизировать эмоциональное состояние.

Специалист также посоветовала соблюдать режим сна и питания. Она посоветовала включать в рацион питания больше сезонных овощей, фруктов и белков, чтобы поддерживать организм.

Ранее были названы пять видов спорта, которые эффективнее всего борются со стрессом.

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