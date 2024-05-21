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Врач перечислила симптомы хронической усталости

Врач Крашкина: приступы гнева могут указывать на хроническую усталость

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Shutterstock

На хроническую усталость могут указывать приступы гнева, снижение концентрации внимания, головные и мышечные боли, а также пониженный иммунитет. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Синдром хронической усталости часто называют болезнью перфекционистов, так как обычно страдают от него те, кто стремится быть идеальными и справиться со всеми задачами. Это состояние часто встречается у жителей крупных городов развитых стран, чаще всего ему подвержены люди в возрасте от 25 до 45 лет», — рассказала врач.

Она добавила, что симптомами хронической усталости также могут быть боли в суставах, озноб, бессонница, головокружение, одышка, тошнота, а также чувствительность к свету, звукам и запахам.

Чтобы избежать переутомления, врачи Химкинской областной больницы советуют спать достаточное количество часов, грамотно распределять физические и умственные нагрузки, а также разнообразить рацион питания, включив в него витамины и микроэлементы.

Кроме того, по словам специалистов, важно регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, слушать расслабляющую музыку и ограничить информационную нагрузку.

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