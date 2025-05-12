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В российском городе бродячие собаки набросились на мужчину и искусали его

Mash: в Ачинске бродячие собаки набросились на мужчину и искусали его
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Shutterstock

В Ачинске стая бродячих собак искусала мужчину и разорвала ему одежду. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент случился на проспекте Лапенкова возле перинатального центра, где 39-летний местный житель столкнулся со стаей бездомных животных. Собаки набросились на него, разорвали одежду мужчины и покусали ему руки.

Пострадавший был госпитализирован, подробной информации о его состоянии не поступало. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Устанавливаются лица, ответственные за содержание территории, где все случилось. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого алабай вырвался с участка в Подмосковье и набросился на ребенка. Малолетнему на помощь пришли прохожие, которые сразу же подбежали к нему и совместными усилиями отогнали агрессивную собаку.

Ранее агрессивный питбуль сбежал от хозяев и напал на двух жительниц Пермского края.

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