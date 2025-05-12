Москвичей предупредили о заморозках

Дептранс Москвы предупредил жителей столицы о заморозках. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что днем 12 мая в столице будет +4°C, возможен дождь.

«В Москве ожидаются заморозки. Рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», — говорится в сообщении департамента.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что жителям Москвы в начале недели стоит подготовиться к погоде, больше напоминающей осень, чем май.

По его словам, уже в понедельник, 12 мая, в столичном регионе может пойти мокрый снег.

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что прохладная погода задержится в столице до понедельника, 12 мая. Температура воздуха будет находиться в пределах +11...+13°C. По словам эксперта, подобные показатели ниже климатической нормы на пять градусов. А уже с четверга по субботу, 15–17 мая, воздух прогреется до +16...+17°C, отметила Позднякова.

Ранее москвичам напомнили, что май только начался и тепло впереди.