В Тюмени пожилая самокатчица упала в парке и отсудила 400 тысяч рублей

В Тюмени прокуратура помогла местной 61-летней пенсионерке взыскать компенсацию морального вреда за падение в парке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Заявительница отмечала, что в мае 2023 года во время прогулки с внуком в эко-парке «Затюменский» она каталась на самокате. Когда женщина спускалась в «Памп-парке» на сооружении «Волна», она упала и сильно сломала ногу. Ей потребовалась операция под общим наркозом.

Прокурорская проверка установила, что у покрытия сооружения для катания были многочисленные дефекты, в том числе отслоения, отщепы и сколы древесины. Ответственным за содержание объекта была признана городская спортивная школа №2.

«Прокуратура в судебном порядке взыскала с балансодержателя компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей в пользу пенсионерки», — заявили в ведомстве.

Ранее в Каменске-Уральском родителей 16-летнего самокатчика обязали выплатить 300 тысяч сбитой их сыном женщине.