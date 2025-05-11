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В Калмыкии поймали мужчину, пытавшегося похитить девушку в Ростовской области

МВД: в Калмыкии задержали мужчину после попытки похитить девушку в Волгодонске

В Калмыкии полицейским удалось задержать подозреваемого в нападении на девушку на проезжей части Волгодонска. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и определить маршрут его передвижения. В итоге в городе Элисте был задержан 37-летний житель Калмыкии. Его передали полицейским из Ростовской области, где произошло нападение.

Накануне в Волгодонске на улице Гагарина около 14:00 мужчина сзади подбежал к 19-летней девушке на проезжей части, схватил ее и попытался утащить. Она отчаянно отбивалась и кричала. Ей на помощь пришел 11-летний школьник, оказавшийся поблизости. Похититель скрылся на белом Datsun. После инцидента девушка не пострадала. Она обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Подмосковье приезжие похитили женщину и вымогали у нее деньги.

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