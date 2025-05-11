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Башкирские чиновники присвоили себе заслуги за реставрацию памятников

В Башкортостане чиновники присвоили памятники, установленные местным энтузиастом
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Telegram-канал «Честный Репортаж»

В Иглинском районе Башкортостана чиновники без предварительного уведомления решили переместить мемориальные плиты ветеранам, которые на собственные средства установил житель Уфы. Таким образом, они фактически «присвоили» памятники, пишет Telegram-канал «Честный Репортаж».

Инцидент произошел в деревне Ново-Кубово, где ветеран пожарной службы Равиль Г. за личные средства, откладывая деньги из пенсии, отреставрировал два памятника: красноармейцам и павшим в Великой Отечественной войне.

9 мая Равиль обнаружил, что памятники отсутствуют на привычном месте. Как выяснилось, их демонтировали сотрудники местного сельсовета и перенесли ближе к зданию администрации, якобы реставрация памятников — их заслуга.

«Мол, мы молодцы, мы стараемся», — говорится в сообщении.

Мужчина направил запрос в адрес властей с просьбой объяснить причину переноса памятников, однако ответа пока не получил.

До этого неизвестные осквернили памятник советским солдатам во Всеволожском районе Ленобласти наклейками с изображением генерала Власова — советского военачальника, который известен тем, что во время Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии.

Ранее на Поклонной горе установили памятник из 5 млн монет в честь Дня Победы.

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