В Петербурге поймали курьера мошенников, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали жителя Свердловской области, который помог мошенникам обмануть пенсионерку. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Неделя потребовалась сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить личность и злоумышленника, который похитил деньги у пенсионерки из Стрельны. Пожилая женщина обратилась в полицию 29 апреля. Она сообщила, что поверила неизвестным, которые связались с ней по телефону, и передала молодому мужчине 500 тысяч рублей.

Курьером аферистов оказался 29-летний безработный из Екатеринбурга. Следователи проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они убедили ее, что хотят помочь ей сохранить деньги, и убедили передать наличные курьеру якобы для декларирования. В итоге пенсионерка передала неизвестному мужчине деньги возле подъезда дома, после чего «полицейские» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее фельдшер из Нижнего Новгорода лишилась 3,4 млн рублей, «спасая» накопления.