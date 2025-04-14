Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушка с голой грудью прогулялась по улицам российского города

В Башкирии девушка оголилась и прогулялась в таком виде по улице
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Batash»

В Башкирии заметили девушку, которая гуляла по улицам без одежды и смущала прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Стерлитамаке. Очевидцы сняли на видео девушку в синих штанах, которая бродила по проезжей части и улице без верхней части одежды, оголив грудь.

Она надела кофту на голову и поднимала руки навстречу автомобилям, демонстрируя интимные части тела. Информации о причинах ее поведения не поступало.

До этого россиянин оголился в самолете из Москвы в Астрахань и не смог объяснить, зачем. Когда пассажир все же натянул вещи, об инциденте доложили командиру самолета — тот запросил по прилете скорую помощь и наряд полиции. У трапа в Астрахани путешественника ждали полицейские. В отделе на него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.

Ранее безработный извращенец оголился перед двумя детьми в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами