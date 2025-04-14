Девушка с голой грудью прогулялась по улицам российского города

В Башкирии девушка оголилась и прогулялась в таком виде по улице

В Башкирии заметили девушку, которая гуляла по улицам без одежды и смущала прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Стерлитамаке. Очевидцы сняли на видео девушку в синих штанах, которая бродила по проезжей части и улице без верхней части одежды, оголив грудь.

Она надела кофту на голову и поднимала руки навстречу автомобилям, демонстрируя интимные части тела. Информации о причинах ее поведения не поступало.

До этого россиянин оголился в самолете из Москвы в Астрахань и не смог объяснить, зачем. Когда пассажир все же натянул вещи, об инциденте доложили командиру самолета — тот запросил по прилете скорую помощь и наряд полиции. У трапа в Астрахани путешественника ждали полицейские. В отделе на него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования.

Ранее безработный извращенец оголился перед двумя детьми в Ленобласти.