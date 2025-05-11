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Трое мужчин с ножом угрожали девушкам за отказ познакомиться в российском регионе

На Кубани трое мужчин с ножом угрожали девушкам за отказ познакомиться

На Кубани мужчины угрожали девушкам, которые отказались с ними знакомиться, и оказались в изоляторе. Об этом сообщает «Краснодар».

Инцидент произошел 9 мая в поселке Ахтырском Абинского района. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения приставали к, предположительно, несовершеннолетним девушкам. После отказа познакомиться агрессоры стали угрожать им ножом. На место были вызваны правоохранители, которые задержали подозреваемых.

В отделе задержанные демонстративно вели себя вызывающе, заявляя о своем бесстрашии перед законом, и даже публиковали записи из камеры в социальных сетях. Видео опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

В СУ СК России по региону заинтересовались инцидентом. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее безработный петербуржец угрожал девушке-подростку пистолетом за отказ выпить с ним пива.

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