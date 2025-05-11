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В Донецке реконструировали референдум о независимости

В Донецке провели символическую реконструкцию референдума о независимости ДНР
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Alexander Ermochenko/Reuters

В центре Донецка, в честь Дня республики, была организована символическая реконструкция референдума о независимости ДНР. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Сергей Добровольский, руководитель «Молодой республики» и «Молодой гвардии Единой России» ДНР, пояснил, что для воссоздания атмосферы тех дней были подготовлены фотографии, тематическая палатка, бюллетени, а также запланировано исполнение песен под гитару, вдохновлявших народ и ополченцев в 2014 году.

Добровольский отметил, что подобные мероприятия, посвященные Дню республики, проходят по всей территории ДНР, предоставляя современной молодежи возможность ощутить себя частью событий 2014 года. Реконструкция будет продолжаться до вечера.

11 мая сообщалось, что украинская армия нанесла удар по Ленинскому району Донецка из РСЗО HIMARS. Недалеко от этого места шла подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня республики.

Ранее в МИД РФ раскрыли замысел Киева по терактам в ДНР и ЛНР.

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