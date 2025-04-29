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На реке в Томской области перевернулась аэролодка

СК: на реке Нюролька в Томской области перевернулась аэролодка с людьми на борту
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Shutterstock

Аэролодка, на борту которой находились пять человек, перевернулась на реке Нюролька в Томской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 28 апреля около 18:00 по местному времени (14:00 мск). Судно перевернулось недалеко от расположенной на берегу базы лесозаготовки.

«Четыре человека самостоятельно выбрались на берег», — говорится в заявлении.

Из него следует, что еще одного человека спасти не удалось.

На этом фоне следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — подчеркивается в публикации.

Ожидается, что по итогам проверки следователи примут необходимое процессуальное решение.

27 апреля сотрудники экстренных служб спасли дрейфующую прогулочную яхту в акватории Черного моря в Республике Крым. На борту судна находились два человека, которые подали сигнал бедствия.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, у судна отказал основной двигатель. Это произошло из-за того, что трос намотался на винт.

Ранее в Республике Карелия катер «застрял» посреди озера из-за технической неисправности.

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