На реке в Томской области перевернулась аэролодка

Аэролодка, на борту которой находились пять человек, перевернулась на реке Нюролька в Томской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 28 апреля около 18:00 по местному времени (14:00 мск). Судно перевернулось недалеко от расположенной на берегу базы лесозаготовки.
«Четыре человека самостоятельно выбрались на берег», — говорится в заявлении.
Из него следует, что еще одного человека спасти не удалось.
На этом фоне следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — подчеркивается в публикации.
Ожидается, что по итогам проверки следователи примут необходимое процессуальное решение.
27 апреля сотрудники экстренных служб спасли дрейфующую прогулочную яхту в акватории Черного моря в Республике Крым. На борту судна находились два человека, которые подали сигнал бедствия.
Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, у судна отказал основной двигатель. Это произошло из-за того, что трос намотался на винт.
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