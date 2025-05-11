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Тайские врачи отказываются лечить российского подростка, попавшего в ДТП на курорте

Mash: тайские врачи отказываются лечить российского подростка, попавшего в ДТП
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Telegram-канал «Mash»

Тайские врачи отказываются продолжать лечение подростку из России, попавшему в аварию на мопеде в Паттайе. Мать пострадавшего должна клинике около миллиона рублей, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, юноша не был пьян в момент аварии. Он поехал в компьютерный клуб, когда начались гроза и шторм, и не справился с управлением.

Россиянина госпитализировали с переломами повреждениями внутренних органов и кровотечением, и провели операцию — тайским медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего.

«Страховка не покрыла стоимость операции полностью, и медики отказываются продолжать лечение — и даже переводить его в другой госпиталь, пока семья не оплатит долг перед клиникой», — говорится в сообщении.

Средств на перевод пациента в Россию у семьи тоже нет, уточняет канал. Мама юноши работает в Таиланде преподавателем по игре на скрипке.

В средине апреля сообщалось, что в Таиланде врачи отказывались помогать впавшей в кому россиянке, требуя деньги за лечение вперед. Екатеринбурженка Дарья Толстухина прилетела в Таиланд с подругами, но 15 апреля, за несколько дней до планируемого возвращения домой, внезапно впала в глубокую кому. У 33-летней туристки произошли две остановки сердца, после чего ее отвезли в отделение интенсивной терапии местной больницы.

Однако врачи стали требовать предварительной оплаты лечения. Подруги имели при себе лишь $200 (16,4 тыс. рублей), но в клинике потребовали 14,5 тысяч бат (около 30 тыс. рублей). Дарья около 40 минут оставалась без медицинской помощи, из-за чего, по мнению ее подруги Анны Поярковой, драгоценное время было упущено.

Ранее россиянин впал в кому после инфаркта в аэропорту Таиланда.

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