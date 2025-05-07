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Россиянке грозит до 10 лет заключения из-за спора о роли женщин в семейной жизни

Жительница Балаково ударила ножом сожителя из-за спора о роли женщин в семье
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Балаково спор между сожителями за распитием спиртных напитков закончился для одного из них госпитализацией, а для другого — возбуждением в отношении него уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Как установили правоохранители, в день инцидента 28-летний местный житель и его 25-летняя подруга вместе выпивали алкоголь. В какой-то момент, как позже пояснила агрессорка, ее охватило внезапное возмущение из-за рассуждений сожителя о роли женщин в семейной жизни.

Балаковец высказался о поведении подруги как о «далеком от исполнения капризов и желаний любимого мужчины», за что получил от сожительницы удар ножом в живот.

Пострадавшего на скорой забрали в больницу. Нападавшей за вменяемое ей преступление может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге мастер маникюра избила коллегу и напала на нее с ножом.

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