В Ингушетии нашли похищенного мужчину и одного из его похитителей

В Магасе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, подозреваемого в похищении мужчины в сельском поселении Яндаре. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Самого похищенного 28-летнего пострадавшего уже нашли и госпитализировали в больницу Назрани с множественными телесными повреждениями. Его состояние оценили как стабильное. Сейчас полицейские выясняют, кто еще участвовал в нападении на пострадавшего.

Инцидент произошел вечером 10 мая, когда вооруженная банда из шести человек похитила местного жителя около продуктового магазина на улице Орджоникидзе. Позже они скрылись с места преступления.

До этого жителя Петербурга заподозрили в нападении на 37-летнего мужчину и похищении у него денег. Инцидент произошел на Витебском проспекте. По данным полиции, мужчина выходил из дома, когда на него набросились два человека в масках и стали угрожать ножом. В результате у пострадавшего похитили 3,1 миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье приезжие похитили женщину и вымогали у нее деньги.