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Площадь пожара возле Смоленки в Забайкалье выросла с 60 до 1000 га

МЧС РФ продолжает тушение 42 пожаров площадью 380 тыс. га в Забайкальском крае

МЧС РФ продолжает тушение 42 пожаров площадью 380 тыс. га в Забайкальском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Всего в Забайкалье действуют 42 лесных пожара на 380,5 тыс. га. Локализовано восемь очагов на 121,9 тыс. гектарах. В тушении задействованы 1624 человека и 253 единицы техники», — сообщили в МЧС.

Сообщается, что пожар в СНТ «Малиновка» был ликвидирован, а пожар в селе Смоленка достиг площади 1 тыс. га, в то время как 10 мая его площадь составляла 60 га. В его ликвидации участвуют 120 человек с использованием семи единиц техники. Еще 70 человек и 16 единиц техники привлечены для контроля за тем, чтобы пламя не перекинулось на другие дачные кооперативы. Борьба с огнем ведется с применением беспилотников (для обзора местности), а также спасательной авиации — уже работает вертолет Ми-8, приведены в состояние готовности самолеты Ил-76.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Забайкальском крае лесной пожар приблизился к аэропорту Читы, из-за чего его работа была приостановлена. Причиной пожара возле Смоленки источники канала назвали попадание искр со шлифовальной машины на сухую траву.

Ранее в Сковородинском округе Амурской области ввели режим ЧС из-за пожаров.

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