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Россиянам пообещали резкое снижение цен на клубнику

Доцент Балынин: в мае цены на клубнику в России снизятся в 2–3 раза
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Pexels

В мае цены на клубнику в России снизятся в два-три раза. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Прайм».

По словам эксперта, цены на клубнику упадут, поскольку на полках российских магазинов появятся ягоды, выращенные в России.

«Соответственно, это снизит цены в сравнении с апрелем в два-три раза. Это следствие, во-первых, меньшего плеча доставки (в сравнении с ягодами, поставляемыми из-за рубежа), а, во-вторых, ввиду меньшего числа посредников», — сказал он.

В марте ученые из Государственного университета Сан-Диего выяснили, что потребление клубники повышает общую антиоксидантную защиту организма и улучшает эпизодическую память. В исследовании приняли участие взрослые люди в возрасте старше 65 лет с лишним весом и ожирением (индекс массы тела от 25 до 40 кг/м²). Добровольцев распределили на две группы для употребления плацебо или сублимированного клубничного напитка.

Результаты показали, что при употреблении клубники у испытуемых незначительно повысилась скорость когнитивной обработки информации и снизилось систолическое артериальное давление. Более заметным стало повышение уровня антиоксидантной защиты организма — способности бороться с окислением клеток активными формами кислорода (АФК). Также у участников второй группы улучшилась эпизодическая память, которая фиксирует и воспроизводит личные события и впечатления.

Ранее были названы самые полезные фрукты и ягоды.

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