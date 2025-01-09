Названы самые полезные фрукты и ягоды

WP: названы пять самых полезных фруктов и ягод

Ученые из Университета Уильяма Патерсона (WP) установили, что лимон, клубника, апельсин, грейпфрут и ежевика содержат максимальное количество полезных для человека веществ. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

Специалисты проанализировали составы 41 растительного продукта, сравнив содержание в них 17 ключевых питательных веществ, включая витамины A и B12.

Лимон стал абсолютным лидером по содержанию полезных компонентов среди фруктов. Этот цитрус выступает богатым источником витамина C — в 100 граммах продукта содержится 53 мг этого вещества. Кроме того, употребление лимонов обеспечивает организм калием, магнием и клетчаткой, которые укрепляют иммунитет и улучшают состояние кожи.

Клубника также удивила экспертов высоким содержанием витамина C (62 мг на 100 г). В ее составе дополнительно обнаружены фолиевая кислота, кальций и железо, полезное для кроветворения.

Апельсин, по словам ученых, подтвердил свою репутацию в качестве продукта, укрепляющего иммунную систему и поддерживающего сердечно-сосудистое здоровье. Он богат витамином C, калием и магнием, которые способствуют нормальной работе клеток и обмена веществ.

Розовый грейпфрут отличился повышенным содержанием витамина A и бета-каротина, способствующих улучшению зрения и укреплению иммунной системы. Ежевика, в свою очередь, оказалась насыщена антоцианами — веществами, которые замедляют старение клеток и помогают предотвратить хронические заболевания.

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