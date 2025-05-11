В Индии открыли центр тестирования аэрокосмической техники BrahMos

Министр обороны Индии Раджнат Сингх в формате видеоконференции официально открыл центр интеграции и тестирования аэрокосмической техники BrahMos, расположенный в городе Лакхнау. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отчетливо помню, как выразил свое желание о скорейшем завершении, когда закладывал первый камень. Я рад видеть, что вы уважали мои чувства и завершили проект всего за 40 месяцев. Учитывая нынешний геополитический климат, своевременное выполнение наших целей важнее, чем когда-либо», — отметил глава ведомства.

Ожидается, что новый производственный комплекс, созданный в рамках оборонно-промышленного коридора в штате Уттар-Прадеш, будет выпускать от 80 до 100 ракет BrahMos ежегодно.

BrahMos Aerospace — совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Как отмечается, первый камень в основание этого завода, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рупий (примерно $35,1 миллиона), был заложен в 2021 году.

11 мая военно-воздушные силы Индии успешно выполнили задачи в ходе операции «Синдур», направленной против инфраструктуры на территории Пакистана.

Ранее в Пакистане пообещали проявлять сдержанность в отношении Индии.