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Уфимец через суд добился права купить телевизор за 480 рублей

Уфимец добился права забрать телевизор из магазина за ₽480 через Верховный суд

Уфимец добился права забрать телевизор из магазина за 480 рублей через Верховный суд. Об этом пишет «Честный репортаж».

Покупка была произведена Азатом Г. в 2023 году. Мужчина приобрел товар производства компании LG на маркетплейсе по акции, однако товар ему не привезли, предложив получить деньги обратно. Мужчина не согласился пойти на уступку и стал отстаивать свои права в судах.

Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, однако апелляционный и кассационный суд посчитал, что магазин вправе вернуть ему средства и не отдавать товар. Тем не менее Азат обратился в Верховный суд Башкирии, и тот постановил, что телевизор необходимо отдать покупателю за уплаченную цену, которая ниже рыночной стоимости в 100 раз.

До этого жительница Курганской области отсудила 700 тыс. рублей за дырявую кровлю в доме.

Ранее Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту жителей новых регионов.

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