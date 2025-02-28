Россиянка через суд добилась 700 тысяч рублей за протекающую в доме крышу

Жительница Курганской области через суд взыскала с Фонда капитального ремонта компенсацию за протекавшую в многоквартирном доме крышу. Об этом сообщает URA.ru.

По информации издания, женщина из села Кетово несколько лет ждала ремонта прохудившейся крыши, из-за которой в ее квартире регулярно случались потопы. Не дождавшись действий от коммунальщиков — дом был включен в план краткосрочного ремонта на 2020-2022 годы — потерпевшая обратилась в суд и выиграла дело.

В ходе разбирательства выяснилось, что ремонт крыши должны были провести специалисты Фонда капремонта. Проект был анонсирован на 2023 год, но дело не сдвинулось.

В итоге суд встал на сторону заявительницы и обязал подрядчиков выплатить женщине 719 тысяч рублей в качестве компенсации и покрыть судебные расходы. Фонд планирует обжаловать решение суда.

Ранее стало известно, что в Новосибирске пострадавшая от схода снега отсудила у коммунальщиков 800 тысяч рублей.