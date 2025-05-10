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В Братске трехлетний ребенок поджег постельное белье и устроил пожар в квартире

В Иркутской области ребенок устроил пожар в квартире
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ГУ МЧС России по Иркутской области

В Братске трехлетний ребенок играл с зажигалкой и устроил пожар в квартире, пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Мира. 54-летний мужчина присматривал за трехлетним мальчиком и заснул. Ребенок нашел зажигалку и из любопытства поджег постельное белье на кровати. Мужчина проснулся от детского крика и, не растерявшись, сразу вынес испуганного мальчика на улицу, а сам вернулся в квартиру и пытался потушить возгорание, но безуспешно.

Прибывшие на место огнеборцы вывели из задымленного подъезда трех человек, 16-летнему юноше потребовалась помощь медиков, он госпитализирован с отравлением угарным газом. Еще 20 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Пламя на 30 квадратах ликвидировали 16 пожарных и 4 единицы техники.

До этого сообщалось, что в Омске ребенок устроил пожар в квартире, пока мать ходила в магазин. Женщина оставила дочерей без присмотра. В какой-то момент двухлетняя девочка включила в розетку кипятильник, который лежал в нижнем ящике кухонного стола. Детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что их мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар.

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