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Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал из-за удара БПЛА по автомобилю в Белгородской области
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FotograFFF/Shutterstock

Мужчина пострадал из-за удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Валуйках в Белгородской области, его доставили в больницу.

«Пострадавшего с множественными осколочными ранениями спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.

Он отметил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказывается.

Губернатор отметил, что транспортное средство получило повреждения, еще один автомобиль посекло осколками.

10 мая Гладков заявлял, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадала местная жительница.

Утром 9 мая ВСУ атаковали Белгород, несмотря на объявленное Россией трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под удар попало здание областного правительства. Праздничные мероприятия в городе продолжились по плану — с учетом принятых мер безопасности. Как заявил Гладков, в результате атаки пострадали два человека, включая заместителя губернатора Александра Лоренца.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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