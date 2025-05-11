Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ в Белгородской области

Мужчина пострадал из-за удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Валуйках в Белгородской области, его доставили в больницу.
«Пострадавшего с множественными осколочными ранениями спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.
Он отметил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказывается.
Губернатор отметил, что транспортное средство получило повреждения, еще один автомобиль посекло осколками.
10 мая Гладков заявлял, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадала местная жительница.
Утром 9 мая ВСУ атаковали Белгород, несмотря на объявленное Россией трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под удар попало здание областного правительства. Праздничные мероприятия в городе продолжились по плану — с учетом принятых мер безопасности. Как заявил Гладков, в результате атаки пострадали два человека, включая заместителя губернатора Александра Лоренца.
Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.