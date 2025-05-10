Жительница Белгородской области пострадала при атаке украинского беспилотника

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина», — написал он.

По словам чиновника, она получила баротравму и осколочные ранения лица и шеи. Пострадавшую доставили в Октябрьскую районную больницу.

Утром 9 мая украинские военнослужащие атаковали Белгород, несмотря на объявленное Россией трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под удар попало здание областного правительства. Праздничные мероприятия в городе продолжились по плану — с учетом принятых мер безопасности. Как заявил Гладков, в результате атаки пострадали два человека, включая заместителя губернатора Александра Лоренца.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.